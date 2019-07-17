Enalotto الإيطالي بقيمة 188.9 مليون يورو الليلة، لذا إشتري تذاكرك في أسرع وقت ممكن

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يستطيع اللبنانيون بسهولة الإشتراك في سحب اللوتو الإيطالي الضخم عبر الإنترنت من خلال موقع لخدمة الرسائل العالمية TheLotter.com.

هل تتخيل ماذا يمكنك أن تفعل إن فُزت؟ بالطبع تخيّلت، أنت تعرف أننا جميعاً نفعل الأمر نفسه.

عندما تفكّر في أكبر مسابقات اليانصيب حول العالم، ربما سيطرأ على ذهنك سحوبات اليانصيب الأمريكية مثل "باور بول" أو "ميغا ميليونز".

وحالياً يُقدّم اللوتو الإيطالي "سوبر إين لوتو" جائزة بقيمة 188.9 مليون يورو، وهي أكبر جائزة مالية في أيّ مكان في العالم في الوقت الحالي وبالتالي هو رقم قياسي في تاريخ الـ"سوبر إين لوتو".

سِجِل الجائزة – حتى هذه المرة لم تكن قيمة الجائزة هي التي سحقت الأرقام القياسية السابقة: كان المبلغ187.400.000.00، أعلى جائزة في العالم في تاريخ اللعبة. وحالياً الفوز بهذه الجائزة الكبرى التي تبلغ قيمتها 188.900.000.00 يورو بات وشيكاً.

حبّ الاستطلاع – في تاريخ "السوبر إين لوتو"، فقط في 6 مناسبات كان الفوز بالجائزة الكبرى خلال الشهر الحالي، أي شهر يوليو/ تموز. آخر مرة رُبحت فيها الجائزة كان في 23 يونيو/ حزيران من العام الماضي؛ وعندها كانت قيمة الجائزة 177.7 مليون يورو للفائزين، موّزعة في جميع أنحاء إيطاليا.

ويحدث سحب "السوبر إين لوتو" مساء غد، ولكن لا داعي للقلق إذا لا يتوّجب عليك مغادرة لبنان وحجز تذكرة سفر إلى إيطاليا. يوجد طريقة يمكنك من خلالها المشاركة في سحب "السوبر إين لوتو" والحصول على فرصة فوز الجائزة الكبرى دون تغيير مكانك.

موقع TheLotter.com هو من أكبر مواقع خدمات شراء التذاكر عبر الإنترنت الرائدة في العالم ويُتيح لك التسجيل وشراء تذكرة لسحب "السوبر إين لوتو" الذي سيتم مساء غد.

عندها يُرسل موقع The Lotter وكلاءه المحليين الموجودين في إيطاليا لشراء تذاكر اليانصيب الرسمية لسحب "السوبر إين لوتو" نيابةً عنك بعد أن تدفع رسوم الخدمة. بعدها، سترى مسحاً لتذكرتك قبل بدء السحب.

كما أنّ موقع The Lotter لا يأخذ أي عمولات من التذاكر الفائزة. لذلك، إذا فزت، فالمبلغ كلّه لك.

على مرّ السنوات، دفع موقع TheLotter.com أكثر من 95 مليون دولار أمريكي من الجوائز لأكثر من 4.5 مليون فائز من جميع أنحاء العالم.

والجدير ذكره أنّ إثنين من أكبر الفائزين من موقعTheLotter كانت إمرأة من "بنما" فازت بجائزة قيمتها 30 مليون دولار أمريكي في سحب "فلوريدا لوتو"، ورجل من العراق فاز بمبلغ 6.4 مليون دولار أمريكي بسحب Oregon Megabucks.

يمكنك شراء تذاكر بعض سحوبات اليانصيب الكبرى العالمية واللعب عبر الإنترنت، مع العلم أنها خدمة آمنة ومضمونة.

للحصول على المزيد من المعلومات عن طريقة المشاركة في سحب "سوبر إين لوتو" في لبنان، تفقدوا موقع TheLotter.com

بالتوفيق ويرجى اللعب بمسؤولية ووعي!