عناوين الصحف ليوم الأربعاء 17 تموز 2019

الأخبار

«صفقة القرن»: تسويق الوهم الاقتصادي

زيادة الرسم الجمركي تشمل البنزين؟

«انتفاضة» المخيمات «غير مفهومة» لوزير العمل!

بيروت على موعد مع زياد وصحبه!

البناء

ترامب متفائل بالحلّ مع إيران وتحقيق تقدّم... وطهران تكشف مصير الناقلة المفقودة في الخليج

يوم الموازنة الأول: لعبة المصارف وصندوق النقد... مصرف لبنان للنقاش... والقوات معارضة

الحكومة معلّقة بانتظار حلّ قبرشمون ... ورئيس القومي يمدّ اليد للجميع لوحدة الجبل

الجمهورية

الحكومة تجاوزت »قطوع« الحساب

سخونة في الموازنة والشارع

ألو جبران .. معك وليد!

معلومات الأميركيين: "الحزب" يخترق الدولة!

اللواء

إنقلاب «القوّات» على الموازنة.. ومزايدات «شعبوية» للنواب

«حلّ باسيلي» يُعطي إجازة لمجلس الوزراء.. والحريري يكشف عن رفض اقتراحات لصندوق النقد

ترامب يطالب إيران بالخروج من اليمن... ولندن ترسل سفينة حربية ثالثة إلى الخليج

دبلوماسيون من 20 دولة أوروبية في القدس لمواجهة هدم المنازل

الديار

الوزير سليم جريصاتي: التيار الحر متمسك ببند المجلس العدلي قبل اجتماع الحكومة

لا ثقة بين حزب الله وجنبلاط والتصويت اذا حصل 15 ضد 15

الرؤساء الثلاثة السنة شكوا من استهداف عون وباسيل لاتفاق الطائف

الحريري يرفض تكرار بند شهود الزور ومصمم على وضع جدول الاعمال

L'Orient-Le Jour

Les députés n’ont pas encore entamé l’examen du budget

The Daily Star

MPs to OK controversial plan to fast track budget