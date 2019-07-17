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أسرار الصحف ليوم الاربعاء 17 تموز 2019

17
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2019
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البناء
قالت مصادر عراقية إنّ مسعى الدعوة لعقد مؤتمر دولي حول التوتر في المنطقة يلقى قبولاً وتشجيعاً، وانّ الدول الإقليمية المعنية وخصوصاً إيران والسعودية تدرس الدعوة العراقية بجدية، بينما منحت أوروبا دعماً كبيراً لها ومثلها روسيا والصين، وتتمهّل واشنطن لإعطاء كلمتها النهائية بانتظار نتائج المفاوضات الأوروبية الإيرانية وما إذا كانت ستتضمّن فتح ملفات التسويات الإقليمية، خصوصاً في اليمن، بصورة ربما تتيح مخارج تتيح لكلّ من طهران وواشنطن التحدث عن تحقيق إنجاز بعدما أنهكت السعودية وانسحبت الإمارات من الحرب...

الجمهورية
لاحظت أوساط سياسية أن اجتماعا عُقد مع أحد الوزراء لم ينته إلى نتائج واضحة وقد تظهر في الشارع إحتجاجات غاضبة.


أوحى تصعيد اللهجة من أحد النواب أنه ربما متمايز عن تكتله وهذا ما قد يسبب له خلافا مع رئيس التكتل.

استجابت شخصية سياسية بارزة لنصائح بعدم الدخول بتوتير سياسي مع حزب فاعل.

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