بالتفاصيل: "ولعت" بين الحريري والقوات !

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كشف رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري خلال مداخلة له في جلسة مجلس النواب المسائية أن "صندوق النقد الدولي اقترح علينا زيادة 5000 ليرة على صفيحة البنزين ورفع الـTVA إلى 15 بالمئة، ولا يمكننا ان نسير بكل اقتراحاته فمصلحة لبنان والنقد اللبناني اولا"، وقال: "إذا حابين بالقوات تعملوا هالشي "اوكي".

واكد الحريري اننا "نحاول أن نحل مشكلة عمرها 15 سنة ومقاربة الامور بشكل ايجابي لإيجاد الحلول، واتمنى على النواب عندما نتحدث عن الاستقرار المالي ان نتكلم بمسؤولية، وهاجموا الحكومة كما تريدون".





فما كان إلى أن رد عدوان على الحريري قائلاً: اذا كانت ممارستنا لدورنا النيابي تشكل ازعاجا فهذا ليس مشكلتنا.