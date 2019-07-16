تعليمات من الأمن العام للرعايا السوريين المخالفين!

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صدر عن المديرية العامة للأمن العام البيان التالي:

"أولاً: تُعلم المديرية العامة للأمن العام جميع الرعايا السوريين المتواجدين على الاراضي اللبنانية أنه بإمكانهم تقديم طلبات الاقامة المؤقتة ( تعهد بالمسؤولية - عمل ) على كفالة متعهد بالمسؤولية جديد وتستوفى الرسوم المتوجبة، وذلك بالنسبة:

- للرعايا السوريين المنتهية إقامتهم المؤقتة بموجب تعهد بالمسؤولية أو عند إنتهاء الاقامة الممنوحة لهم على كفالة المتعهد السابق.

- للرعايا السوريين الذين منحوا مهلة للمغادرة ولم يغادروا ضمنها.

ثانياً: يسـتثنى من تطبيق هذه الأحكام:

- الداخلين خلسة الممنوحين مهلة مغادرة.

- الذين دخلوا الى لبنان بصورة شرعية ( سياحة، تسوق، زيارة عمل...) من غير بند التعهد بالمسؤولية (عمل) الممنوحين مهلة للمغادرة.

التقدم من الدوائر والمراكز الإقليمية لتسوية أوضاعهم، يعمل بهذه الأحكام لمدة ثلاثة أشهر إعتباراً من تاريخ 15/07/2019."