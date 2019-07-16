حتى لا تكون الميثاقية مجرد وجهة نظر!!

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د. وسام صعب -

لا شك أن التعديلات الدستورية في لبنان قد أرست واقعاً جديداً يرتكز على مبادىء النظام البرلماني وفقاً لمعايير واقعية وأسس دستورية محددة. إلا أن الممارسة السياسية رأيناها في كثير من محطاتها الأساسية مختلفة في بعض جوانبها عن طبيعة وجوهر عمل هذا النظام. وقد يعزا ذلك لأسباب كثيرة قد يكون أهمها واقع المجتمع اللبناني التعددي الذي يفرض مبدأ المشاركة الطائفية في الحكم كأساس للحياة السياسية فيه.

بحيث رأينا أنماط التعامل على الصعيدين السياسي والدستوري في لبنان، تختلف عما هي عليه في الأنظمة المشابهة ذلك أن الأرض التي ينبت فيها الدستور، هي التي تعطيه الملامح والأوصاف انطلاقاً من التربة الطائفية والسياسية، ومن بيئة التوازنات وقوى التأثير والتجاذب الإجتماعي والإقتصادي.

وإذا ذهبنا أكثر من ذلك، وافترضنا أن الدستور قد يقدم الصورة المثالية التي يرتجيها كل لبناني فإننا قد نكون مخطئين بعض الشيء، ذلك ان واقع العمل السياسي والتجاذب من بعض قوى الضغط والتأثير، قد أعادتا أو تعيدان نسج خيوط أو اطار نظام سياسي واقعي يفرض نفسه، إلى جانب النظام الدستوري المكتوب …

هذا فضلاً عن كون واقع التوازنات الطائفية كما وواقع المجتمع اللبناني التعددي الذي يحكمه مبدأ المشاركة الطائفية كأساس للحياة السياسية، قد أرست جميعها واقع نظام حكم هو في حقيقة الأمر مزيج من دستور ووفاق واعتدال. وهنا تكمن كل خصائص هذا النظام الإستثنائي في شكله ومضمونه، بحيث يشكل الدستور تبعاً لذلك حاجة للدولة، ويصبح الوفاق من جهة أخرى حاجة للمجتمع المتعدد الطوائف …

وعلى هذا يمكن القول، أنّ المسألة في لبنان ليست مسألة نصوص مكتوبة فحسب، إنّما احترام للنص من جهة، والتزام بالوفاق والميثاقية من جهة ثانية. والمسؤول القوي في لبنان هو الذي يحترم النصوص والمؤسسات، ويحرص بالوقت نفسه على الوفاق ورأي الآخر. فالسلطة في لبنان لا يفترض إلا أن تكون انعكاساً لهذا الجانب من الوفاق والاعتدال كما إلى التسويات إذا إقتضى الأمر أو أوجبت المصلحة ذلك.

وقد دلّت التجربة السياسية ان لبنان لا يُحكم إنطلاقاً من نصوصه المكتوبة فقط أو بمنطق التفرد أو الإستئثار في اتخاذ القرارات وإنما ميثاقيا بالتوافق والتسويات، وهذه ميزة النظام اللبناني واستثنائيته وتفرّده عن كل أو معظم أنظمة دول العالم. ومن هنا فإنّ العبارة الواردة في مقدمة الدستور، "بأن لا شرعية لأي صيغة تناقض ميثاق العيش المشترك"، جاءت كاملة بمعناها ومقصدها وأهدافها، لأنها اختصرت مفهوماً كاملاً لحياة لبنان عامة، ولشؤونه الوطنية. إذ إنَه من الصعب في لبنان أن تنجح أية عملية بناء على الصعيد الوطني في اطار النهوض بالدولة وحماية مقوّماتها ما لم تكن مسندة إلى مقتضيات الوفاق أولاً وأخيراً، الذي هو من أبرز سمات النظام اللبناني، وبالتالي وحتى لا تكون الميثاقية مجرد وجهة نظر في لبنان، وبإنتظار العبور بالدولة نحو المدنية، ستبقى مقولة: "إن الدستور يلبي حكماً حاجة الدولة، والميثاقية تؤمّن حاجة المجتمع المتعدّد الطوائف".