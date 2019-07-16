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خلال مؤتمر صحافي في جامعة الروح القدس - الكسليك الاعلان رسمياً عن الدورة الدولية لمدربي الفوتسال تحت اشراف الاسبانيين بلازا وهييرو

16
JULY
2019
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أعلنت  جامعة الروح القدس- الكسليك والمدرب الوطني في الفوتسال طارق رزق عن تنظيم النسخة الثالثة من دورة  المدربين الدولية في الفوتسال "Futsal Clinic Lebanon" (ذكور واناث) في 19 و20 و21 تموز الجاري، تحت اشراف الاتحاد اللبناني لكرة القدم. وجاء الاعلان الرسمي عن الدورة  خلال مؤتمر صحافي عقد في حرم الجامعة في الكسليك.
تقدّم الحضور مدير المنتخبات الوطنية في الفوتسال المدرب الوطني دوري زخّور، مدير مكتب شؤون الطلاب في الجامعة المضيفة باسل هاشم، مسؤول قسم الرياضة في الجامعة نسيب القزي، مسؤولو أندية، مدربون، ممثلون عن شركة "كابيللي" الراعية للدورة ورجال الصحافة والاعلام.
فرّاج
افتتاحاً النشيد الوطني اللبناني فكلمة لعرّيف الحفل عضو الاتحاد اللبناني للكرة الطائرة المحاسب ربيع فراج أكد فيها أن الرياضة تجمع الجميع، منوهاً بدور جامعة الروح القدس - الكسليك في دعم الرياضة الجماعية والفردية وايلائها أهمية كبيرة للرياضة بين طلابها.
رزق
أما الكلمة الثانية فكانت لمنظّم الدورة طارق رزق الذي قال: "لقد طالبتُ مراراً وتكراراً  باقامة "ورش عمل" للمدربين لتطوير لعبة الفوتسال في لبنان لكن بصراحة هنالك قلّة من المجتهدين. هدفنا كان الوصول الى مستوى تدريبي عالمي. ونحن سننظم دورة المدربين الدولية الثالثة  في 19 و20 و21 تموز الجاري بحيث ستقام الدروس النظرية في جامعة الروح القدس – الكسليك والدروس التطبيقية في القاعة الرياضية المقفلة لمدرسة سيدة اللويزة - ذوق مصبح". وأضاف: "أود أن أشكر القيّمين على هاتين المؤسستين التربويتين لاستضافة الدورة. وسأكشف أمامكم أمراً وهو أن هذه الدورة قد تكون الأخيرة في لبنان، لأننا ننظمها بفضل مجهود فردي ونضحي من أجل اللعبة التي نحب. قد تقام الدورة العام المقبل في بلد عربي غير لبنان او في ايران. وبالنسبة للدورة المقبلة ايام الجمعة والسبت والأحد سيحاضر فيها أهم مدرب في العالم وأفضل مدرب في اسبانيا  اندرو بلازا الذي سبق ان زار لبنان ثلاث مرات. كما سيحاضر المدير الفنّي للمنتخب الإسباني لكرة الصّالات جوزيه فينانسيو لوبيز هييرو". وتابع رزق: "سينخرط في الدورة مدربون من لبنان ومن الوطن العربي فمثلا سيشارك 11 مدرباً من العراق. واشكر من دعم هذا المشروع الهام وآمل ان يشارك عدد كبير من المدربين اللبنانيين، فالتسجيل ما زال مفتوحاً ".
زخور 
بدوره قال زخور" كاتحاد، نحن ندعم هذه الخطوة للمدرب رزق. وآمل ان تقام عشر دورات في السنة في الفوتسال لتطوير قدرات المدربين اللبنانيين الغير متفرغين. واود ان أشكر جامعة الروح القدس على دعمها في اقامة الدورة".
هاشم
الكلمة الأخيرة لهاشم الذي استهل كلمته بالترحيب بالحضور، مؤكدًا أن "ابواب جامعة الروح القدس مفتوحة امام الجميع لأي نشاط رياضي وغير رياضي". وتحدث هاشم عن "وجود مشكلة في ثقافتنا الرياضية،  برؤية احداث ومشاكل تحصل في الملاعب خلال المباريات، مما يؤدي الى منع الجمهور من الدخول لمشاهدة المباريات. فالمطلوب التكامل بين الاتحادات والجامعات والأندية للوصول الى رياضة حقيقية. لدينا مهارات لكنها بحاجة الى تطوير وصقل. فنحن نقدّم المنح الرياضية الى رياضيينا البارزين والمتألقين في الجامعة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها لبنان. وفي الختام أتمنى النجاح للدورة".
ورداً على اسئلة الصحافيين قال رزق ان نفقات الدورة التدريبية مرتفعة  خاصة وان المحاضرين الاسبانيين ذائعا الصيت وجدّد دعوة المدربين اللبنانيين للمشاركة في الدورة.
للتّسجيل أو الإستفسار:
futsalcliniclebanon@gmail.com
00961 76 987 335
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