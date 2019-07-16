مفاجأة سارة.. فتح خط طيران مباشر بين بيروت ومدينة روسية

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أعلنت إدارة مطار كراسنودار جنوبي روسيا ، اليوم الثلاثاء، أن شركة "روس لاين" للخطوط الجوية ستبدأ تشغيل خط الطيران المباشر بين كراسنودار وبيروت.

وجاء في بيان شركة الخطوط الروسية التالي: "تقوم شركة طيران "روس لاين" برحلات منتظمة إلى العاصمة اللبنانية بيروت مرة كل أسبوعين، في أيام الأحد وأقرب تواريخ الرحلات إلى ساحل البحر المتوسط من كراسنودار هي - 28 تموز و11 آب و8 أيلول.

وتُنفذ الرحلات بواسطة الطائرات من نوع "بومبارديه سي أر جي 200".

ويذكر أيضاً أن مطار "كاترين الثانية" في كراسنودار قد بدأ في شهر تموز الجاري بخدمة الرحلات المباشرة إلى بيروت.



سبوتنيك