النائب فؤاد مخزومي: نشكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على مواقفه الداعمة للبنان

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شكر رئيس حزب الحوار الوطني النائب فؤاد مخزومي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على مواقفه الداعمة للبنان.

وقال مخزومي ليس غريباً على المملكة اهتمامها الدائم ببلدنا، لا سيما أنها راعي اتفاق الطائف بكل ما نتج عنه بدءاً من ترسيخ السلم الأهلي، وصولاً إلى تحوّل الاتفاق إلى دستور لبنان.

وشدد مخزومي على أن لحديث الملك السعودي أمام الرؤساء السابقين الثلاثة أهمية قصوى في ظل الظروف التي يمر بها بلدنا، سواء في حرصه على استقلال لبنان وسيادته أم تجديد التمسك بصون اتفاق الطائف والعيش المشترك مما يستدعي منا التمسك بالدستور وقيام الدولة ومؤسساتها وبوحدتنا الداخلية وامتدادنا العربي.

وشكر مخزومي المملكة أيضاً على رعايتها الدائمة للشباب اللبناني العامل على أراضيها ودعمها لقضاياه أمام العالم.