منع التعرض للمحامي ماجد بويز

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أصدر قاضي الأمور المستعجلة في المتن رالف كركبي قرارًا بمنع الصحافي غسان سعود من التعرض للمحامي ماجد بويز، وهو وكيل وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، سواء بشكل مباشر أو عبر مواقع التواصل الإجتماعي أو المواقع الإخبارية الإلكترونية، وذلك تحت طائلة غرامة إكراهية قدرها 40 مليون ليرة عن كل مخالفة لهذا القرار.

ويُشار الى أن قرار قاضي الأمور المستعجلة الذي يتخذ صفة "النافذ على أصله" أي إلزام تطبيقه الفوري يأتي على خلفية ملف عالق لدى المحاكم المختصة حول خرائط مزورة تطال أملاكًا عامة أو ممسوحة في عقارات بلدة المتين - مشيخا المتنية وإدعاء على رئيس بلديتها ز.أ.ن بجرم التعدي على الاملاك العامة وينابيع المياه وتزوير خرائط رسمية مصدقة واستعمال المزور.