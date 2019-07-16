استعدوا للكتلة الحارة الرابعة في هذا الموعد!

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أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص بالأحوال الجوية عبر صفحته على "فيسبوك" ان كتلة حارة مصدرها شمال المملكة السعودية تتمدّد نحو الأردن ودمشق والبقاع غدا الأربعاء سوف ترفع درجات الحرارة لتلامس 35 درجة في الداخل و 32 درجة على الساحل، وسرعان ما تعود وتتدنّى بسبب المنخفض الجوّي الذي سيعبر فوق جنوب تركيا فيطال الساحل السوري وبعض المناطق الشمالية في لبنان، فيتحوّل الطقس يوم الخميس الى غائم مع سرعة رياح تصل الى 65 كلم في الساعة بخاصة فوق الجبال الشمالية.

"هبة باردة، هبة سخنة": بهكذا القول نختصر صيف لبنان، فالكتلة الحارة الرابعة المزمعة ان تغطي الشرق الأوسط سوف تنشط يوم الأحد القادم ولمدة 4 ايام لتبلغ ذروتها يومي الاثنين والثلاثاء مع درجات حرارة تلامس 38 بقاعاً.

هذا وتتحضّر الأرض لظاهرة فلكية مساء اليوم الثلاثاء بحيث ستشهد افريقيا واوروبا وغرب آسيا خسوفاً جزئياً للقمر.

المناطق المهددة بالسيول والبرَد خلال هذين اليومين: اليونان وتركيا وموسكو و saint petersburg.

طقس لبنان والجوار ليوم الأربعاء، مشمس وحار.

الحرارة على الساحل: 32/24

في طرابلس: 34/26

على الجبال 1200 متر: 30 درجة تنخفض ليلاً الى 16 درجة

في البقاع: 35 درجة نهاراً تنخفض ليلاً الى 19 درجة.

الرطوبة: 80%

الرياح: جنوبية غربية الى غربية سرعتها 10 كم في الساعة تنشط ظهراً وبعد الظهر لتصل الى 40 كلم في الساعة بخاصة فوق الجبال والمناطق الشمالية

الضغط الجوي: 1004hpa