توقيف شبكة لترويج المخدرات في صيدا

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ي إطار مكافحتها لآفة المخدّرات وحماية الأمن الإجتماعيّ، تمكّنت المديريّة العامّة لأمن الدّولة من توقيف اللّبنانيين (ع.ح.) و(ب.ط.) في محلّة طريق صيدا القديمة – شويفات، أثناء قيامهما بترويج المخدّرات بواسطة درّاجة ناريّة، وضبطت بحوزتهما كمّيات كبيرة من المخدّرات معدّة للتوزيع (كوكايين، حشيش، ترامادول). كما أوقفت اللّبنانيين (أ.ق.) و(خ.م.) في محلّة ضهر العين - الكورة، على متن درّاجة ناريّة دون لوحة تسجيل، وضبطت بحوزتهما مظروفاً يحتوي على مادة السيلفيا المخدّرة وسكين من نوع 6 طقّات.

وقد أودع الموقوفون والمضبوطات القضاء المختص بناء لإشارته.