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احتال على عدد من المواطنين بتأمين تأشيرات هجرة.. وهذا مصيره

16
JULY
2019
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توافرت معلومات لدى مفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدرك الإقليمي عن قيام أحد الأشخاص بتقاضي مبالغ مالية من لاجئين فلسطينيين مقيمين في مدينة صيدا ومخيّم عين الحلوة، لقاء وعده لهم بتأمين سفرهم إلى دول أوروبية بصورة شرعية. كما تبيّن وجود حوالي /35/ شخصاً من الجنسيّة الفلسطينيّة محتجزين في إحدى دول أميركا الجنوبية، بعد قيام المشتبه به بتأمين سفرهم، لقاء مبالغ مالية تتراوح بين الـ /10/ آلاف والـ /15/ ألف دولار أميركي للشخص الواحد.
 
نتيجةً للتحريات والاستقصاءات المكثّفة، تمكنت المفرزة المذكورة من تحديد هويته، وتوقيفه بتاريخ 7/7/2019، في محلّة حيّ الزهور – صيدا، ويدعى: ب. د. (مواليد عام 1971، فلسطيني)
 
بالتحقيق معه من قبل عناصر مفرزة صيدا القضائية، اعترف بقيامه بتأمين تأشيرات سفر -ذهاباً وإياباً- لعددٍ من مواطنيه، إلى دولٍ أوروبية معيّنة، لقاء مبلغ إجمالي قارب الـ /210/ آلاف دولار أميركي، وكان يطلب منهم الهروب من المطار في أثناء عملية توقف الرحلة (ESCALE) وطلب اللجوء السياسي، وذلك بمساعدة شريكه (م. ع. سوري) متوارٍ عن الأنظار، والعمل جارٍ لتوقيفه.
 
أودع الموقوف القضاء المختص، بناءً على إشارته.
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