التصويت المُرتقب للكتل السياسية على الموازنة...والمحصّلة

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هنادي السمرا-



بعيدا من الاخذ والرد السياسي، ستكون مواقف الكتل السياسية من الموازنة كالآتي: موقف لجنة المال والموازنة الذي يَصر عليه رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان «واضح لجهة التمسك بالتعديلات التي اجرتها اللجنة وعدم الموافقة على قطوعات حسابات منقوصة وغير مصدقة حسب الأصول من ديوان المحاسبة» وقد يكون لرئيسها بعد تلاوة التقرير التحفظ على هذا الامر، (وهو قال بالأمس «قرار المضي بالنّقاش من دون قطع حساب لا يعود لي والحلّ لقطاع الحساب هو أن تطلب الحكومة مهلة إضافية للتدقيق»)، وهو ما سيأتي متناسقاً مع موقف «تكتل لبنان القوي» لجهة التصويت على الموازنة بما فيها من حسنات اما ما هو عكس ذلك فيرحل إلى موازنة 2020.



أما كتلة الرئيس بري بالأمس «التنمية والتحرير» تَصر على الموازنة كما جاءت معدلة من لجنة المال، اما «تكتل الجمهورية القوية» فسيكون موقفها انتقائياً تصوت على بعض البنود وتتحفظ على أخرى مع الإصرار على خطوات اصلاحية حقيقية، اما موقف كتلة «اللقاء الديموقراطي» فلن يكون معرقلاً بل سيراعي المجلس والحكومة وان يشدّد على ضبط العجز، ومن المؤكد ان موقف «كتلة المستقبل» لن يغرد خارج سرب ما يرغب به رئيس الحكومة لجهة اقرار الموازنة بأقل نسبة عجز ممكن ودون المس بالإصلاحات الضرورية والموجعة التي تحدث عنها الرئيس الحريري، من جهتها ستؤكد كتلة «الوفاء للمقاومة» وقوفها ضد كل ما يمس بعيش المواطنين ودخلهم ومعارضتها فرض اي ضريبة جديدة وزيادة الرسوم، وتبقى المعارضة الأشرس في عهدة «كتلة الكتائب»التي سيكون لنوابها صولات وجولات في هذا المجال.



في المحصلة، ستخرج الموازنة من الهيئة العامة بموافقة اغلبية الكتل الحكومية النيابية.