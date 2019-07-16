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أسرار الصحف اللبنانية ليوم الثلاثاء 16-07-2019

16
JULY
2019
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البناء
قال المرشح الديمقراطي للرئاسة الأميركية بيرني ساندرز في أحدى ورش النقاش الفكري حول السياسة الخارجية انّ سياسة الرئيس دونالد ترامب فكّكت حلف الناتو في مواجهة أهمّ تهديد أمني هو التحدّي الإيراني لأنها لم تجعل هذه المواجهة تحت سقف الإتفاق النووي، وعرّضت «إسرائيل» لأكبر خطر أمني بتبنّيها للقدس كعاصمة لـ «إسرائيل: وتخلّيها عن دورها كراع للتسوية، فتوحّد الفلسطينيون تحت سقف المواجهة وباتت مخاطر نشوب الحرب أكبر في ظرف إسرائيلي سيّئ، وظهرت القوات الأميركية في ذروة العجز بسبب وضعها في موقف سيّئ يُراد منه الاستعراض فقط عندما أسقطت طائرة التجسّس العملاقة…

الجمهورية
بدأت تعيينات إحدى المؤسسات تطل برأسها وستكون المعركة بين رئيسي حزبين من الطائفة ذاتها أحدهما مدعوم من مرجع كبير.
لاحظت أوساط سياسية أن حجم اللوم على أحد نواب الشمال كان كبيراً من القريبين قبل البعيدين بعد خطوة لم تكن محسوبة.
تبين لكثيرين أن كلام رئيس حزب في مقابلة تلفزيونية أرضى طموح غالبية اللبنانيين بسبب وضوحه والترفع فيه عن الرد على منتقديه.

اللواء
همس
بتقدير مصادر نيابية، فإن ضغط ما جرى أعطى نتائج إيجابية لجهة قطع الحساب وجلسات مناقشة الموازنة!
غمز
اتفق طرفان في مصالحة الجبل، في تقوية العلاقات بينها، لتجاوز ذيول حادث مؤلم..
لغز
تتجه الأنظار لمعرفة طبيعة المعالجة التي ستحصل في ما يتعلق بقضية حقوقية، أمنية، وكيفية التعاطي مع مثل هذا النوع من المشكلات اليومية؟

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