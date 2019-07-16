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عناوين الصحف اللبنانية ليوم الثلاثاء 16-07-2019

16
JULY
2019
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الأخبار
العراق: «مغارة» إعادة الإعمار
اجتماع بعبدا: الوضع المالي خطير!
كاهانا يؤكد وثيقة «الأخبار»: حريصٌ على حرمان الدولة السورية نفطَها
«كيوسكات الكورنيش» يسقط في المجلس البلدي

البناء
تزخيم ماكرون مساعيه بالتواصل مع روحاني وترامب وبوتين... وأوروبا تنتظر نتائج الوساطة
الموازنة تحيد عن القضايا الساخنة... وجنبلاط منفتح على الحلول... ووزير العمل يفجّر أزمة
رئيس «القومي» في لقاء الأحزاب: تلاقي تموز سعاده وتموز الانتصار مصدر الثقة بالمقاومة

الجمهورية
مشوار الموازنة فوق الألغام
السعودية: حضور لبناني متجدد
عن براقش وأهلها
الحريري »سيبيع« جنبلاط وجعجع 100 مرة!
إيران تهدد بإسقاط »النووي«

اللواء
الملك سلمان لرؤساء الحكومات: أحرص على الإستقرار والتوازن وإنتماء لبنان العربي
جعجع يتّجه لزيارة المختارة لحماية المصالحة.. وجلسات «الرُعب المالي» تبدأ اليوم
الإتفاق النووي في «اللحظات الأخيرة».. وماكرون لمبادرة إنقاذ
غريفيث في الرياض: لإبقاء اليمن خارج التوترات في المنطقة

الديار
الرياض لحماية مكتسبات «السنة»: «الطائف» يتقدم على «التسوية الرئاسية»
«مزايدات» نيابية اليوم... الموازنة «ستمر» و«تهريب» ضرائب «موجعة»!
تسوية «قبرشمون» متعثرة.. بري «مستاء» ومقترحات جديدة «قيد الدرس»

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