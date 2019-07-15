اجراء انتخابات رئاسة التيار الوطني الحر في 15 أيلول وتعيين هيئة للتحضير والاشراف عليها

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تجري انتخابات رئاسة التيار يوم الأحد الواقع فيه 15 أيلول 2019، وتتألف الهيئة الناخبة من كافة الأعضاء الملتزمين في التيار في لبنان وبلدان الانتشار الذين قد مضى على انتسابهم سنة على الأقل بتاريخ إصدار لوائح الشطب في 31/7/2019 ويتم الانتخاب بشكل مباشر بالإقتراع السري.

يُفتح باب الترشح في امانة السر المركزية لدى لجنة قبول الترشيح اعتبارا من 15 آب 2019 ولغاية 30 آب 2019 ضمنا من الساعة الثالثة بعد الظهر وحتى الساعة التاسعة مساء.

كما تُعيّن هيئة للتحضير والاشراف على الانتخابات برئاسة أمينة سر التيار مارتين نجم كتيلي بالإضافة إلى 11 عضو.

وقد صدر لهذه الغاية عدد من التعاميم الداخلية التي تفصّل العملية الانتخابية.