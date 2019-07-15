العثور على جثث 3 اطفال واب قضوا غرقا مقابل شاطئ السعديات

A + A -

عمل عناصر من وحدة الانقاذ البحري في الدفاع المدني منذ صباح يوم السبت الماضي على البحث وإجراء مسح بحري وبري شامل في منطقة السعديات في محاولة لاقتفاء اثر اربعة اشخاص من التابعية السورية بينهم ثلاثة اولاد فقدوا مقابل شاطئ السعديات -الشوف، وقد افلحت جهود العناصر في العثور على طفلين من ضمن المفقودين وتم نقلهما الى مستشفى سبلين من قبل جهات اخرى.

ومن ثم تم العثور على جثة الاب صباح امس الاحد الماضي ونقلت الجثة من قبل جهات اخرى الى المستشفى، فيما تم العثور على الطفل الثالث وهو آخر المفقودين الاربعة في الرابعة من بعد ظهر اليوم مقابل شاطئ الرملة البيضاء ليتم نقله من قبل العناصر الى المستشفى المركزي في مزبود - اقليم الخروب.

وقد تم تنفيذ المهمة بإشراف القضاء المختص.