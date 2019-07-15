قوى الامن: منطقة عازلة في محيط مجلس النواب بسبب الدعوات الى الاعتصام

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة ما يلي:

"الحاقا لبلاغنا السابق المتعلق بتدابير السير المتخذة لمناسبة انعقاد جلسة لمجلس النواب لمناقشة مشروع الموازنة العامة لعام 2019 عند الساعة 11.00 من تواريخ 17، 16 و 18/7/2019، دعت جهات عدة إلى التظاهر والاعتصام عند الساعة 9.00 من التواريخ المحددة، أمام مقر المجلس النيابي.

لذلك سيتم اتخاذ تدابير السير التالية:

منع المرور اعتبارا من الساعة 5.00 من فجر التواريخ المحددة أعلاه، وعزل المنطقة الممتدة من شارع المير بشير، شارع ويغان، شارعي فوش واللنبي (من جهاتهما الشمالية والجنوبية والشرقية)، ومن تقاطع البطريرك الحويك حتى تقاطع اللواء الشهيد فرنسوا الحاج، تقاطع جورج حداد / جادة شارل حلو في محلة الصيفي حتى باب إدريس / تقاطع احمد الداعوق (بنك عودة)، ومن نزلة الإسكوا بإتجاه ساحة رياض الصلح.

يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم والتقيد بإرشادات رجال قوى الأمن الداخلي وتوجيهاتهم، وبالإشارات التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلا لحركة السير ومنعا للازدحام".