كنعان: لا اتمنى للهيئة العامة تحمّل مسؤولية الغاء تعديلات لجنة المال الاصلاحية

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عشية جلسات اقرار الموازنة في المجلس النيابي، اعتبر رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان ان "الموازنة ليست مثالية ولكن من الظلم القول ان لا اصلاح فيها وان كان غير كاف اذ كان يمكن ادخال اصلاحات اضافية لو احالت الحكومة الموازنة ضمن المهلة الدستورية".

وقال كنعان في حديث للmtv “يحق للهيئة العامة ان تعدّل بمواد الموازنة لكنني لا اتمنى لها ان تتحمل مسؤولية الغاء تعديلات لجنة المال الاصلاحية”.

وعن قطوعات الحسابات قال "موقفنا هو نفسه منذ العام ٢٠١٠ برفض التسوية على الحسابات المالية وطلب الحكومة مهلة اضافية للتدقيق بالحسابات يبقي الملف مفتوحاً".