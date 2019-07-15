جنبلاط بعد لقائه بري: منفتح لأي حل يمكن أن يؤدي الى نتيجة في حادثة البساتين

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أكد رئيس احزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط في تصريح من عين التينة بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري، أنه "منفتح لأي حل يمكن أن يؤدي الى نتيجة بحادثة البساتين، بالتشاور مع الرئيس بري ورئيس الحكومة سعد الحريري بتوجه من الرئيس ميشال عون".

ولفت الى ان "هناك تحقيق يجب القيام به لكن، ليس مع جهة واحدة بل يجب ان يتم مع الجهتين"، وقال: "هناك خلاف سياسي في البلد لكن هذا الخلاف ليس من الضروري ان يؤدي إلى هذا التشنج".

وتابع: "منفتح لاحقا على لقاء واسع عند الرئيس عون من أجل تنظيم الخلاف، لأن كل واحد لديه رأيه ورؤيته، ونأمل ان يبقى الكلام ضمن الادبيات السياسة".