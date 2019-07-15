الأقوياء يعملون بصمت

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بقلم جورج يوسف -

عوّدتنا الطبقة السياسية التقليدية أو الناشئة من بعد الحرب الطائفية باداء التبعية والمحاصصة وشكلت نظاما يستند على طلب الخدمة من أمراء الحرب أو أمراء السلطة لترسيخ التبعية على المواطنة في عقولنا، الى أن ظهر الفكر الوطني المؤسساتي في أواخر الثمانينات مع فخامة الرئيس الجنرال ميشال عون الذي أسس وسعى لحركة مقاومة تغييرية عامودها الفقري المؤسسة العسكرية عرفت بالحالة العونية ونظمت لاحقا بأسم التيار الوطني الحر. وعندما أدركت هذه الجماعات ان منظموتها بدأت بالتفكك بعد وصول الجنرال الى سدة الرئاسة بدأت الاطراف المتضررة بتنظيم جبهة داخلية وخارجية بتوجيه حركتها بهدف تقويض منطق الدولة والمؤسسات وبذلك تبقي التوازن بينها على حساب مصلحة لبنان الكيان ولبنان المواطن.



استكمال حركة وفكر الجنرال ميشال عون الذي يجسده من أعلى الهرم رئيس حزب التيار الوطني الحر بديناميكية وبخطة واضحة المعالم، انتجت تفاهمات ببعد وطني وتم التوافق على قانون انتخابي جديد اعاد تركيب السلطة بتوازن مسيحي مسلم انما يعيد لكنف كل طائفة قدرتها على انتاج ممثليها،



وهذا القانون أعطى القوى السياسية حجمها داخل مجتمعاتها بحسب قدرة تمثيلها بالاضافة الى تفاهماتها مع القوى الحليفة.

انما المصيبة الحقيقية اليوم هي بنوعية رجال السياسة فهناك المتسلق الذي انتجته الصدفة وهناك الذي لا يهمه الا انه في السلطة وهناك رجل الدولة



والاكيد ان معالي وزير الخارجية رجل دولة يعمل بلا كلل ممسكا بكل ملفاته لا يمكن لمتابع من قريب او من بعيد خصم او حليف الا ان يشيد بهذا الاداء،

وهذا الاداء اصبح قدوة وعنوان نراهما في تكتله بابراهيم كنعان والان عون والبروفيسور فريد البستاني بعمل دؤوب لانتاج حلم وطن يحمي ويعزز المواطن .



ما أحوجنا اليوم أن تصيب هذه العدوى كل من يعمل في الشأن العام فنصحى على أخبار بدل أن يكون عنوانها الشتم والغيرة والتحريض فتصبح منافسة لاقرار القوانين، تفعيل القوانين، دعم القضاء ودعم الجيش فنعيش المنافسة لخدمة الوطن والمواطن.