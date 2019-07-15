الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللّبنانيّة توقّع مذكرة تفاهم مع "هيئة الأمم المتحدة للمرأة" بهدف تعزيز دور المرأة

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وقّعت الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللّبنانيّة ممثّلة برئيستها السيدة كلودين عون روكز، مذكرة تفاهم مع "هيئة الأمم المتحدة للمرأة" ممثلة برئيستها في لبنان ومديرة البرامج الوطنية السيدة راشيل دور-ويكس، في مقر الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللّبنانيّة في الحازمية، اليوم، بحضورأعضاء الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللّبنانيّة وفريق عمل "هيئة الأمم المتحدة للمرأة".

وترمي هذه المذكرة إلى تنسيق الجهود بين الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية و"هيئة الأمم المتحدة للمرأة" من أجل تحقيق الأهداف المشتركة في مجال المرأة والسلام والأمن وذلك من خلال العمل على تنفيذ خطة العمل الوطنية الخاصة بلبنان لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325، إضافة إلى دعم تنفيذ المعاهدات والإتفاقيات الدولية ودعم الجهود المبذولة لحماية النساء والفتيات من جميع أشكال العنف.

وقالت رئيسة الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللّبنانيّة السيدة كلودين عون روكز " تساهم مذكرة التفاهم بين الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية و"هيئة الأمم المتحدة للمرأة" في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان، وتشكل الأنشطة والمشاريع التي ستنفذ ضمن إطار هذه الإتفاقية، خطوة ضرورية للمضي قدماً في تحسين وضع المرأة في لبنان وتعزيز دورها على الأصعدة كافة".

كما تندرج، في إطار هذه المذكرة مواضيع أخرى، منها تعزيز التمكين الإقتصادي للمرأة وزيادة مشاركتها في الحياة السياسية على مختلف المستويات، ودعم جهود لبنان لتحقيق أجندة 2030 وأهداف التنمية المستدامة السبعة عشر ومن بينها الهدف الخامس حول تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات.

وقالت رئيسة "هيئة الأمم المتحدة للمرأة" في لبنان ومديرة البرامج الوطنية السيدة راشيل دور-ويكس "يسرّنا ان نوقع اليوم مذكرة التفاهم هذه، والحال انها أول مذكرة تفاهم نوقّعها مع الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، وهي مؤسسة محورية ضمن الحكومة اللبنانية تعمل على تعزيز حقوق النساء والفتيات وحمايتهن. نتطلّع إلى دعم الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بغية تنفيذ مهمتها الأساسية وإلى العمل معها لتلبية حاجات النساء والفتيات في لبنان".

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"الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللبنانيّة" هي مؤسسة رسميّة أنشئت لدى رئاسة مجلس الوزراء عام 1998 بهدف تعزيز حقوق المرأة في المجتمع وتطوير إدماج قضايا النوع الإجتماعي في سياسات وبرامج الوزارات والمؤسسات العامة.

"هيئة الأمم المتحدة للمرأة" هي منظمة الأمم المتحدة المعنية بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. والهيئة هي نصير عالمي لقضايا المرأة والفتاة نشأت بغرض التعجيل بإحراز تقدم فيما يتصل بتلبية احتياجاتهن على الصعيد العالمي.