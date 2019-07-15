جريصاتي: خارطة الوزارة لمعالجة النفايات عمادها اللامركزية الادارية

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أشار وزير البيئة فادي جريصاتي في مؤتمر صحافي، عقده في مكتبه في الوزارة، للحديث عن أزمة النفايات في بعض أقضية الشمال نتيجة إقفال مكب عدوة، "الى ان الوزارة تقدمت بخارطة طريق لمعالجة النفايات في 3 حزيران 2019 وان عمادها اللامركزية الادارية وإعطاء البلديات كامل صلاحياتها في ملف النفايات خصوصا".



وقال جريصاتي: "أزمة النفايات ليست جديدة وفشلت في حلها الحكومات المتعاقبة أما نحن فنعمل على إيجاد الحل المناسب، وفي 29 آذار قمت بزيارة لمكب عدوة والكشف على الوضع السيء جدا لهذا المكب العشوائي وأقفل المكب لأسباب مادية بحت وتحولت في ما بعد الى خلافات عائلية ولا قرار لوزارة البيئة بالاقفال".