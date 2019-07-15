living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

كفى تعذيبًا! (الأب نجيب بعقليني)

15
JULY
2019
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
بالرُّغم من التطوّر العلميّ والإجتماعيّ والنَّفسيّ، ما زالت بعض حقوق الإنسان مُنتَهَكَة، وبخاصَّةٍ تلك الَّتي تتعلّق بامتهانِ كرامتِهِ من خلال التَّعدّي الجسدّي والنَّفسيّ على الأشخاص عن طريق التَّعذيب المُباشر وغير المُباشر، الَّذي يطال إنسانيّتَهم وكيانَهم.
أَينَ نحن من إنسانيّتنا، الَّتي كرّمها الله؟ ماذا نفعلُ وكيف نتعاملُ مع أخينا الإنسان؟ لماذا تتفاقم الإنتهاكات ضدّ الإنسانيّة؟ هل من سُبُلٍ للوقاية وللحدّ من العنف والشرّ؟ أينَ نحن من القِيَم الأخلاقيّة والإنسانيّة؟
بالرُّغم من إقرار إتفاقيّة "مُناهضَة التَّعذيب" وغيره من ضروب المُعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإنسانيّة أو المُهينة، بهدف القضاء التَّام على التَّعذيب، يبقى التَّعذيب مُستشريًا في مُجتمعنا، حيث العنفُ سيّدُ الموقف.
بالتَّأكيد، هناك إستمرارٌ لمُمارسة التَّعذيب الجسدّي والنَّفسيّ، كما إنكارُ الطَّابع المُمَنهج لمُمارسات التَّعذيب، من قِبَل بعض السُّلطات، كما إستمرارُ سياسةِ الإفلاتِ من العقاب في موضوع مُمارسة التَّعذيب وغيره. زِد على ذلك عدم الإقرارْ أو إظهارْ نتائجِ التَّحقيقات، الَّتي من المُفترض أن تُعلِنُها السُّلطات القضائيّة والعسكريّة حول مزاعمِ التَّعذيب ومنها حالات الوفاة في ظروفٍ غامضةٍ أو النَّاتجة عن إصاباتٍ أثناء فضّ التَّظاهرات السلميّة.
أَلا نلاحظ أنّ هناك تأخّرٌ في مُمارسةِ (تطبيق) عملِ لجنة الوقاية من التَّعذيب، المُنبثقة عن الهيئة الوطنيّة لحقوق الإنسان؟* هل السُّلطات المعنيّةُ مستعدَّةٌ فعلاً، لتطبيق إتفاقيّة مُناهضة التَّعذيب؟ أسئلة كثيرة نطرحُها حول تطبيق الإتّفاقيّة على سبيل المِثال لا الحصر: كيف تجري التَّحقيقات مع الأشخاص؟ كيف تتمّ حماية الشُّهود والمُتقدّمين بالشكاوى حول وقوع حوادث أو مُمارسة التَّعذيب؟ كيف نوفّر الضَّمانات أثناء فترة الاحتجاز؟ وغيرها من الأسئلة البسيطة والمحدّدة، الَّتي تكشف حقيقة الواقع.
نؤكّد، أنّ حقوق الإنسان تجمع أبناءَ الأرضِ معًا تحت سقف القانون والشَّرائع والكرامة ذاتها. 
لنعمل معًا من أجل نشر التَّوعية والعلم والفكر والمعرفة والتَّربية على القِيَم والأخلاق، من خلال التَّعاضد والمُناصرة والتَّضامن واحترام القوانين والشَّرائع وتطبيقها، من أجل إرساء عالمٍ تسوده العدالةُ والرَّحمةُ والسَّلامُ واحترامُ كرامةِ الإنسان. هذا، ولا شكّ، يؤدّي إلى تلاشي الكراهية والعنف والفساد والأنانيّة والشرّ والتَّعذيب.
لتبقى الحياة مُصانةً ومُعاشةً بكرامةٍ وأمانْ. ليعُدْ الإنسانُ إلى مُمارسةِ اللّطفِ والرأفة مع أخيهِ الإنسان، لأنّ الخالقَ أعطى ووهب العاطفةَ والحبَّ والمحبّةَ لأبناءِ الأرضِ كي يتقاسموها في ما بينهُم.
نعم، العنف يجلبُ العنفْ،
والحبّ يجلب الحبّْ،
والحياة تجلبُ الحياةْ.
 نعم، للحياةْ، لا للعنفْ، ثقافةً مستشرية.
لنتمسَّك بروح الأخوّة، الَّتي تساعد على إزالة بعض الأسباب، الَّتي تؤدّي إلى العنف والنِّزاع والتَّعذيب والحروب. لنعيش إنسانيّتنا بكلِّ معانيها، فهي تتغلّب على الأنانيّة والحسد، والابتعاد عن روح التَّسلّط والحقد والانتقام.
 
                          الأب د. نجيب بعقليني
                                                                               رئيس جمعيّة عدل ورحمة
 
*يَمثُل أعضاء الهيئة الوطنيّة لحقوق الإنسان، والمُتضمّنة لجنة الوقاية من التَّعذيب، أمام رئيس الجمهوريّة اللبنانيّة العماد ميشال عون، لأداء قَسَم اليمين، يوم الثُّلاثاء 16 تمّوز الجاري. نتمنّى للهيئة التَّوفيق والنَّجاح في "رسالتها" ومهمّتها الإنسانيّة بامتياز. كلّ الدَّعم والتَّعاضد من أجل حماية حقوق الإنسان وتعزيزها في لبنان، كما الحدّ من التَّعذيب الجسدّي والنَّفسيّ.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout