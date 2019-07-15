أرسلان: على الدولة تحمّل مسؤولياتها وإلاّ الآتي أعظم

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غرّد رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني الأمير طلال أرسلان عبر حسابه على "تويتر" فقال: "حق شهداءنا سيؤخذ.. واستباحة الساحات والمناطق ولّى.. والناس من الكيد والحرمان تحرّروا.. والتسلّط انتهى.. وبناء دولة ضمن الدولة سيواجَه.. والعيش بكرامة وحرية وأمان لكل انسان في الجبل سيُفرض.. وعلى الدولة تحمّل مسؤولياتها كاملة في الأمن والقضاء وإلا الآتي سيكون أعظم".

وأضاف: "شاكرين دور فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحرص دولة الرئيس نبيه بري ودور اللواء عباس ابراهيم ويدنا ممدودة ومنفتحون على أيّة مبادرة قائمة على الأسس التي ذكرناها".