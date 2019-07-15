كيف ستسير جلسة اقرار الموازنة غداً؟

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تسلّم النواب عبر بريدهم في المجلس النيابي نسخاً من مشروع موازنة العام ٢٠١٩ كما عدّلته لجنة المال والموازنة، بالاضافة الى نسخة من التقرير النهائي لرئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان وجداول الارقام.

وستبدأ الجلسة غداً بعد ان يفتتحها رئيس المجلس النيابي نبيه بري، بتلاوة المواد ١١٤ الى ١٢٠ من النظام الداخلي للمجلس، المرتبطة بكيفية مناقشة واقرار الموازنة في الهيئة العامة.

ثم سيعطي بري الكلمة للنائب كنعان الذي سيتلو التقرير الذي اعدّه في ختام اعمال مناقشة مشروع الموازنة على مدى اكثر من ثلاثين جلسة وضمّنه الملاحظات والتوصيات.

بعدها، يبدأ النواب الذين طلبوا الكلام عرض آرائهم، وقد سعى بري كسباً للوقت الى محاولة حصر عدد المتكلمين، للبدء بنقاش بنود الموازنة واعتماداتها واقرارها. فهل سيختصر النقاش العام لينكب النواب على النقاش الجدي للموازنة والاقرار؟ الساعات المقبلة ستوضح الصورة.