أسرار الصحف اللبنانية ليوم الاثنين 15-07-2019

A + A -

البناء



قال خبراء عسكريون إنّ الغضب الأميركي من نشر منظومة «أس 400» في تركيا ليس عائداً فقط لما يوحي به من تخلّ عن المصادر الغربية للسلاح من قبل دولة عضو في حلف الأطلسي وحسب، ولا من تشجيعه لدول أخرى حليفة لواشنطن على فعل المثل فقط، بل أنّ السبب الرئيسي للغضب الأميركي هو أنّ تركيا تمنح موسكو فرصة ربط شبكات رادارية تابعة لمنظومات الصواريخ ممتدّة على مساحات روسيا وسورية وإيران وتركيا بحيث تهيمن على المجالات الجوية للبحار الثلاثة قزوين والأسود والمتوسط، وذلك كان مستحيلاً دون تركيا...

الجمهورية



رفض أحد القضاة مراجعات من موظفين أصحاب رتب عالية تحوم حول بعضهم شبهات والبعض الآخر أحيل الى المجلس التأديبي.

لوحظ أن جهة سياسية وضعت غطاء لزيارة شخصية بارزة وكان ذلك واضحا من خلال وضع يافطات مرحبة بالزيارة فيما ساد التوتر في مكان آخر.





اللواء



همس



تباينت تفسيرات أوساط سياسية حول مدلولات الزيارة التي سيقوم بها رؤساء الحكومات السابقون إلى المملكة العربية السعودية في هذه المرحلة بالذات!



غمز



اعتبر قطب سياسي مخضرم أن اختيار الوزير باسيل منزل اللواء عباس إبراهيم للمبيت والانطلاق في جولته الجنوبية بمثابة رسالة سياسية متعددة الأهداف ترسم ملامح المرحلة المقبلة!



لغز



يردّد وزير بيروتي سابق أن أزمة نفايات جديدة على الأبواب في العاصمة، والبلدية تعطي الأولوية لإنشاء الكيوسكات على الكورنيش البحري!