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عناوين الصحف اللبنانية ليوم الاثنين 15-07-2019

15
JULY
2019
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الأخبار
نفط الشرق السوري بيد إسرائيل!
الموازنة: مشروع الحسابات الخاطئة
خطاب «كَسر القيود»: رسائل نصرالله وصلت إلى تل أبيب
التل الأثري يعود إلى لائحة الجرد... مؤقتاً

البناء
بريطانيا تعود للحظيرة الأوروبية بالتمسك بالاتقاق النووي واجتماع وزاري اليوم لحوافز جديدة
«إسرائيل» منهمكة بتهديدات نصرالله لـ «كبد الكيان» وليبرمان يسخر من نتنياهو
باسيل ينطلق جنوباً من منزل إبراهيم مشيداً بتعانق أعلام التيار وأمل... وخلط أوراق حكومي

الجمهورية
الأزمة تتفاقم... والمخارج ضائعة
ماكرون: »أوروبا الدفاعية« أولوية لفرنسا
لبنان البطريرك الحويك ليس خيارا
توازنات النصف الثاني من العهد

اللواء
رؤساء الحكومات في السعودية اليوم: تأكيد على العلاقات المميّزة مع لبنان
جنبلاط يردّ على نصر الله من «بيت الوسط» والجميّل لجبهة معارِضة.. واتصالات لمجلس وزراء الأربعاء
عنصرية ترامب تتصاعد.. لطرد نائبات من الكونغرس
إحتفال يوم الباستيل: فرنسا تستظل بـ"أوروبا الدفاعية"

الديار
صراع بين التساؤل اللبناني والملاحظات القاسية لصندوق النقد الدولي
صندوق النقد يحذر «المركزي» والمصارف من شراء السندات الحكومية ويعتبر العجز 9.75 وليس 7.59 %
مصرف لبنان سيلتزم بعدم اعطاء 11 ألف مليار ليرة كما تطالب الحكومة

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