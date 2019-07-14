living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

باسيل جال في النبطية: لبنان الكبير يتسع للجميع وليس من الضروري حدا يشيل التاني ليجلس محله

14
JULY
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

جال رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل، في منطقة النبطية، اليوم، وسط إجراءات أمنية مشددة للجيش والقوى الأمنية.

بداية الجولة، كانت من مكتب التيار في بلدة حبوش، حيث التقى باسيل منسق هيئة قضاء النبطية الدكتور خالد مكي وأعضاء المنسقية، ثم انتقل بعدها، إلى بلدة كفروة، حيث قدم التعازي لعائلة نهرا، التي فقدت منذ يومين، في حادث سير أليم ابنها نديم نهرا وكريمته كريستين، ومنها توجه إلى بلدة الكفور، فزار بداية منزل الدركي علي سعد، بغرض التعزية، لينتقل بعدها إلى ساحة الكنيسة في وسط البلدة، حيث استقبل بنثر الأرز والورود وترجل مصافحا مستقبليه.

وأقيم احتفال بالمناسبة، تحدث فيه إلهام سركيس سمعان، خوري البلدة الأب يوسف سمعان، الشيخ ياسر فقيه، كريم ميلان باسم هيئة الكفور في التيار وتوفيق صفا باسم البلدية.

باسيل

وألقى باسيل كلمة، استهلها بالقول: "مساء الخير جميعا، أهلنا في التيار الوطني وفي الكفور، الحقيقة لا يستطيع الإنسان أن يكون هنا تحت الهلال والصليب، من دون أن يتكلم عن معنى هذا التلاقي، الذي تعيشونه بشكل طبيعي، أنتم في هذه البلدة، وهو صورة عن لبنان المعاش، فالموجود هنا ليس مأمولا، إنما حقيقي ومعاش، الجامع والكنيسة، ليس اليوم بنيا بالقرب من بعضهما، كما أن أهالي الكفور، ليس اليوم يعيشون مع بعضهم، إنهم تربوا هكذا، وعاشوا هكذا، ومعنى أن جدة العماد عون، هي من هذه البلدة، وهو ما يفسر الكثير من تربيتنا الوطنية، ونحن أولاد مدرسة أسسها العماد عون على الوطنية وعلى فهمه وتربيته للبنان، أن نتعانق ونعيش مع بعضنا".

أضاف: "أنتم تعرفون، أن الأم تنقل كل شيء في تربيتها، وهي التي تعلم ابنها، والعماد عون يخبر أن أمه علمته تجنب العيب والحرام، وهي أهم تربية تبدأ مع الشخص في بيته وحياته، ونحن انتقلت لنا هكذا على التيار الوطني الحر، لذلك اليوم الجامع والكنيسة يتعانقان مع بعضهما، كما أهل الكفور، يعيشون مع بعضهم، كما نحن في التيار الوطني الحر المسلم والمسيحي متعانقان مع بعضهم في حياتهم الحزبية الواحدة، ويعممونها على الحياة الوطنية أكثر وأكثر، هذا التعانق عشناه نحن وحزب الله منذ سنة 2006 إلى اليوم"، آملا أن يمتد إلى "الثنائي "حزب الله" وحركة "أمل" لكي نعيش التفاهم بمعناه الأوسع ، كما شاهدنا الأعلام متعانقة مع بعضها على العامود، إن شاء الله تتعانق الناس مع بعضها على الارض بشكل كامل، وهذا هو أماننا ومرتجانا لاننا هكذا نرى لبنان، والتيار "الوطني الحر" يأمل إنجاز تفاهمات على مستوى الوطن ككل، لكي لا يبقى أحد خارجها، لأنه ليس ضروريا أن يحل علم مكان علم، لكن العلمان الى جانب بعضهما، ويأتي العلم اللبناني أكبر منهم وأعلى منهم أيضا وفوق الكل".

وختم "في هذا البلد مش ضروري حدا يشيل الثاني ليجلس محله، وهناك محل للكل وكلنا نتسع الى جانب بعضنا البعض، وعندما نتكلم عن لبنان الكبير إنما نعني لبنان الذي يتسع للكل، وعندما نقول إننا لا نستطيع أن نرى لبنان صغيرا أو مقسما، خبروني كيف يتقسم لبنان الكبير؟، فإذا كانت بلدتكم تتقسم فلبنان يتقسم، فسروا لي هنا، كيف تتقسم الكفور بين بيت وبيت وبين شارع وشارع؟، وعندما نعلم أن هذا الامر مستحيل نفهم أن لبنان مستحيل أن يتقسم، وهذه هي إرادتنا الاساسية وهذه قيمة التيار الوطني الحر الذي لا يعيش فقط، رفض التقسيم، إنما يعيش الوحدة الوطنية التي تتجلى في داخله وفي التفاهمات التي يقيمها، والتي هي نصرنا الحقيقي وهي التي أنجزت الانتصار في العام 2006، وهي تمنع أي عدو من أن يمد يده على بلدنا، لانه بوحدتنا ننتصر عليه، هذا معنى حياتنا المشتركة وهذه قيمتها، علينا أن نعيشها بكل حقيقتها وعلينا تعميمها، وهذا هو تيارنا وهذه هي وطنيتنا".

وتسلم باسيل في الختام درعا تقديرية، كما جرى توزيع الدروع على الخطباء، من قبل هيئة التيار في الكفور.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout