كنعان : قطع الحساب مسؤولية حكومية دستورياً وقانونياً

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كنعان للNBN:

- قطع الحساب مسؤولية حكومية دستورياً وقانونياً ونحن ننتظر في المجلس النيابي القطوعات منذ 7 اشهر بحسب المادة 65 من قانون موازنة 2017 وهو ما لم يحصل حتى الساعة وهو امر مؤسف

-موقفنا كلجنة مال واضح وهو ان الحسابات المالية يجب ان تدقق بحسب الاصول وأن تأتي مع بيان مطابقة من ديوان المحاسبة لنتمكن من اقرارها كمجلس نيابي

-دعيت كرئيس لجنة مال الى الاجتماعات مع رئيس الحكومة والوزراء وقد عبرت عن موقف اللجنة التي أرأس وشرحت وجهة النظر والتعديلات التي اجريناها والتي لا يمكن تعديلها الا بالرجوع الى الهيئة العامة

-تأخير الحكومة في احالة قطوعات الحسابات غير مرتبط بحادثة قبرشمون فالاحالة مطلوبة منذ اشهر وقد عبّرت اكثر من مرة عن شكّي في النية باحالتها في وقت مقبول للتدقيق بها