باسيل: التعانق الذي عشناه مع حزب الله منذ عام 2006 وطنياً ونأمل ان يمتد الى الثنائي حزب الله وحركة امل

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اعتبر رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية جبران باسيل من الكفور، أن الكنيسة والجامع في هذه البلدة متعانقان كما المسيحي والمسلم في التيار الوطني الحر متعانقان في حياتهما الحزبية ويعملان على تعميم هذه التجربة وطنياً.

وأكد باسيل أن "التعانق الذي نتحدث عنه في الكفور عشناه مع حزب الله منذ عام 2006 وطنياً ونأمل ان يمتد الى الثنائي حزب الله - حركة امل لنعيش هذة التفاهم بمعناه الاوسع".

كما قال: "رأينا اليوم اعلام التيار الوطني الحر وحركة امل متعانقة اينما كان ونأمل ان تكون علاقة الناس على الارض كذلك بشكل كامل"، مشدداً على أن "التيار يأمل بتفاهمات على مستوى الوطن ككل والا يبقى احد خارجها".