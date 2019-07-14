رئيس التيار الوطني الحر يجول جنوباً في أجواء هادئة وترحيب جنوبي لافت

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لم تكن زيارة رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل المنتظرة يوم الأحد الى الجنوب وحدها الحدث خصوصا مع المشهد الجنوبي المرحب، بل خطفت وجبة الفطور بين باسيل والمدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم الأضواء، فباسيل بات ليلته في ضيافة اللواء ابراهيم في كوثرية السياد قبل أن ينطلق في جولته الى مرجعيون، حاصبيا، بنت جبيل ، صور ، النبطية.

في القليعة وبعد قداس في كنيسة مار جرجس ولقاء مع الاهالي جدد باسيل الثوابت، لا للطائفية ولا للعزل ونعم للوحدة الوطنية والمساواة.

وبالقانون حضر ملف المبعدين في جنوب الصمود والمقاومة.

من بوابة الجنوب حيث فتحت المنازل ترحيبا برئيس التيار حاسما كان باسيل في عين ابل أن الآن ليس وقت الكلام عن رئاسة الجمهورية بل وقت العمل الميابي والحكومي.

وقبل أن تطال الشائعة والكذبة وكالعادة هذه المرة سفر باسيل المرتقب الى الولايات المتحدة، وضع باسيل الأمور في نصابها.

في دبل والكفور لم تختلف رسالة باسيل، ومع الأهالي كان التشديد على الإنفتاح والتنوع واحترام الآخر.