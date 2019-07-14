عطالله - بوفاعور : رضي المهجَّر ولم يرض المهجِّر

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اسبوعان على حادثة قبرشمون ولم تهدأ حملة التقدمي الاشتراكي على التيار الوطني الحر. فبعد تحمليه مسؤولية حادثة الجبل عبر ما اعتبره الخطاب الاستفزازي للوزير جبران باسيل، تتالت الاتهامات وصولاً الى التصريح الاخير للوزير وائل ابو فاعور الذي اعتبر ان إسناَد وزارة المهّجرين الى تيار لا يؤمن بالمصالحة هو خطأ.

الردّ جاء سريعاً على لسان وزير شؤون المهجرين غسان عطا الله الذي غرّد مشدداً على اّن بناَء المستقبل يكون من خلال المؤمنين بالوطن، أصحاب الرؤية والاستراتيجية الواضحة بالتلاقي والتعاطي مع الآخر، ومن خلال المصداقية والموقف الموَحد والثابت، لا من خلال َمن هم الأشهر بتقلباتهم الدائمة وعدم وفائهم لأي شريك.

وأضاف عطا الله ان الجميع يعلم َمن هَّجر الناس وَمن أعاد إليهم مشهَد الحرب الهمجية في الأحد المشؤوم. وهو إذ اكتفى بهذا القدر من الردّ تاركاً الُحكم للرأي العام، اكد عدَم الانجرار الى مستوى موتورين يريدون إشعاَل فتنة في الجبل، فاللبنانيون ُيدركون جيداً َمن يريد عودَة المهجّرين وَمن استعمل الوزارة في الَسمسرة وابتزاز الناس، ختم عطا الله.