بو صعب غادر الى لندن في زيارة رسمية

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غادر وزير الدفاع الوطني الياس بوصعب ظهر الاحد الى لندن في زيارة رسمية تستمر ٣ ايام يلتقي خلالها مسؤولين رسميبن وفي مقدمهم وزيرة الدفاع البريطانية بيني موردانت ووزير الدولة لشؤون القوات المسلحة مارك لانكاستر ورئيس اركان الدفاع الجنرال نيكولاس كارتر.



وتأتي زيارة بوصعب الى لندن استكمالا للمسعى الذي كانت بدأته بريطلنيا بمساعدة لبنان على تنفيذ خطة ضبط الحدود البرية وسبل تطويرها وتقديم المزيد من الدعم للجيش اللبناني.

كما ستشكل زيارة وزير الدفاع الى لندن مناسبة للاستفادة من خبرات الجيش البريطاني الذي نجح بتطوير نفسه و إعادة هيكلة بنيته ومحاولة الاستفادة من هذه الخيرة في لبنان.

مع الاشارة الى ان وزير الدفاع و خلال الزيارة سيشارك بغداء عمل ينظمه مجلس حزب المحافظين للشرق الاوسط بحضور رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي اضافة إلى مرشحين اساسيين لرئاسة الحكومة البريطانية خلفا لماي.