باسيل من الجنوب: انتم في منطقة متنوعة واهمية التيار الوطني الحر انه فوق الطائفية والطوائف

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تابع وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل زيارته للجنوب، وكانت له وقفة مطوّلة في بلدة القليعة ألقى فيها الكلمة التالية:



من القليعة:

- الوحدة الوطنية تعني اولاً الدفاع عن السيادة التي لا تتجزّأ وفي ذكرى حرب تموز نعيش معنى السيادة ولولا الوحدة الوطنية لما تحقق الانتصار

- وزير العدل الحالي اعد مشروع مرسوم لوضع آلية تطبيق قانون المبعدين الذين يحق لهم بالعودة وفق وضعهم وبالقانون

- بقاؤكم هنا مهم جدا وهذه ثالث زيارة لي الى هنا هذه السنة ونحن انجزنا القانون الذي يحسن التمثيل ونأمل تأمين البطاقة الممغنطة كي تنتخبوا من مكان اقامتكم

- احد اسباب عدم صحة تمثيلكم هو عدم اقدامكم وهذا مسار حياة يجب ان تكون مقاومة للصمود والبقاء

- اعرف أنكم تحتاجون لعناية خاصة وأنه لا يوجد لكم ممثل من التيار في البرلمان ومن واجبنا كدولة ان نهتم بأوضاعكم الاقتصادية فأنتم تملكون أرضاً زراعية منتجة ولا شيء يبرر عدم الازدهار

- انتم في منطقة متنوعة واهمية التيار الوطني الحر انه فوق الطائفية والطوائف ويدافع عن اي لبناني في مواجهة اي معتدٍ ونحن منفتحون ولسنا منغلقين بل نعيش الوحدة الوطنية

- من الان الى الوصول الى الدولة المدنية يجب ان نعيش المساواة بين المسيحيين والمسلمين وفق نظامنا ودستورنا لكن ليس لنبقى اسرى الطائفية فنحن مقتنعون بالدولة المدنية

- ابن المنطقة البطريرك خريش قال عام ان "الدولة التي تُبنى على أساس الدين واللون والعرق لا يُمكنها أن تَثبت أمام المِحنة وما دام المواطنون غير متساوين عملياً لا نظرياً وبطريقة دائمة ومضمونة في لبنان لا يمكن أن تنهض فيه دولة يُكتب لها الحياة"... وهذا الفكر يمثلنا



بعد القليعة انتقل الوزير باسيل إلى عين إبل وكانت له كلمة أبرز ما جاء فيها:

-كل بيوت الجنوب بيوتنا و ندخل من كل باب يفتح لنا

- ليس الان وقت الحكي عن رئاسة الجمهورية بل وقت العمل ومجلس النواب أمام تحدّي إقرار موازنة اصلاحية

- كل يوم نصحو على شائعة وكذبة جديدة وتوقعوا هذا الاسبوع كما هائلا اضافيا منها

- خلال يومين سأسافر الى الولايات المتحدة تلبية لدعوة الى مؤتمر يتعلق بالحريات الدينية وسأشارك لأن رمزية مؤتمر من هذا النوع تتطلب الا يغيب لبنان عنه





