انماء طرابلس اسفت لحريق نهر ابو علي ودعت الى الاسراع في التعويض

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أسفت جمعية إنماء طرابلس والميناء للكارثة التي حلت في طرابلس بسبب الحريق الذي وقع في سوق البسطات "سقف نهر ابي علي".

ودعت الجمعية الهيئة العليا للاغاثة ب "ضرورة الإسراع في التعويض على المتضررين لا سيما وان ما يزيد عن 800 عائلة تضررت بسبب هذا الحريق".

ودعت الجمعية نواب طرابلس الى "التحرك وتقديم كل ما يلزم لإعادة هذا السوق"، داعية الأجهزة الأمنية الى "ضرورة فتح تحقيق بالحادث لمعرفة الأسباب ومحاسبة الفاعلين أو المهملين او المسببين".

كما دعت الجمعية الحكومة والمسؤولين في طرابلس الى "تقديم كل الدعم للاهالي ومساعدتهم الى ان يتم فتح السوق مجددا، لان هذا هو رزقهم الوحيد الذين يعتاشون منه".