living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

إنخفاض بالحرارة ورياح ناشطة...

14
JULY
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-


 توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية ان يكون الطقس غدا الاثنين غائما جزئيا مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية ورياح ناشطة احيانا وبقاء ظهور الضباب على المرتفعات، وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: طقس صيفي معتاد يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلو.
- الطقس المتوقع في لبنان: الأحد:غائم جزئيا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية ورياح ناشطة احيانا ورطوبة مرتفعة مما يؤدي الى تكون الضباب على المرتفعات .
الإثنين:غائم جزئيا مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية و الداخلية ورياح ناشطة احيانا وبقاء ظهور الضباب على المرتفعات .
الثلاثاء:غائم جزئيا مع ارتفاع بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية واستمرار تكون الضباب على المرتفعات .

- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 22 الى 31 درجة، فوق الجبال من 15 الى 25 درجة، في الداخل من 14 الى 31 درجة.

- الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة احيانا، سرعتها بين 15 و 40 كم/س.

- الانقشاع: متوسط، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و 70 بالمئة.

- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج. حرارة سطح الماء:28 درجة.

- الضغط الجوي: 757 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس:5,37 ساعة غروب الشمس: 19,50 .

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout