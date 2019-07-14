إنخفاض بالحرارة ورياح ناشطة...

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية ان يكون الطقس غدا الاثنين غائما جزئيا مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية ورياح ناشطة احيانا وبقاء ظهور الضباب على المرتفعات، وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: طقس صيفي معتاد يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلو.

- الطقس المتوقع في لبنان: الأحد:غائم جزئيا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية ورياح ناشطة احيانا ورطوبة مرتفعة مما يؤدي الى تكون الضباب على المرتفعات .

الإثنين:غائم جزئيا مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية و الداخلية ورياح ناشطة احيانا وبقاء ظهور الضباب على المرتفعات .

الثلاثاء:غائم جزئيا مع ارتفاع بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية واستمرار تكون الضباب على المرتفعات .

- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 22 الى 31 درجة، فوق الجبال من 15 الى 25 درجة، في الداخل من 14 الى 31 درجة.

- الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة احيانا، سرعتها بين 15 و 40 كم/س.

- الانقشاع: متوسط، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و 70 بالمئة.

- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج. حرارة سطح الماء:28 درجة.

- الضغط الجوي: 757 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس:5,37 ساعة غروب الشمس: 19,50 .