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استقصاء جبل لبنان توقف مروج مخدرات في محلة المريجة وتضبط كمية كبيرة منها

14
JULY
2019
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أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة في بيان، انه بتاريخ 13/7/2019 وفي محلة الضاحية / المريجة، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، وبعد مراقبة دقيقة من قبل مفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدرك الاقليمي، اشتبهت دورية من هذه المفرزة بقيام شخص بترويج المخدرات على متن دراجة آلية، وتمكنت من توقيفه، ويدعى: ف. ع. (مواليد عام ١٩٨٩، سوري).

ولفتت الى انه ضبطت الدراجة، وبتفتيشه عثر بحوزته على /٧/ مظاريف من مادة بودرة الكوكايين مغلفة داخل اوراق واكياس نايلون شفافة. وبالتحقيق معه، اعترف بترويج المخدرات في المحلة، وبوجود كمية من المخدرات داخل منزله الكائن في حي السلم.

وذكرت انه بناء عليه، انتقلت قوة من المفرزة الى مكان اقامته، وضبطت بداخله كمية كبيرة من مادتي الكوكايين وحشيشة الكيف عبارة عن: ١٨٩ ظرفا ابيض مغلفين بالنايلون مكتوب على اقسام منها عبارات "باز نت"، "الخال"، "نفيش"، "رمل نت". علبة بيضاء تحتوي بودرة كوكايين سعة /١٥/ غ. 20كيسا من النايلون الشفاف بداخلها مادة حشيشة الكيف، يزن كل كيس حوالي /100/غ. هاتف خلوي عدد /2/. مبلغ مالي يفوق الـ/10/ ملايين ليرة لبنانية. كما تبين ان الدراجة مسروقة. والتحقيق جار بإشراف القضاء المختص.

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