طليق ابنة نواف الموسوي يطاردها على الاوتوستراد السريع... وينزلها من السيّارة بالقوّة!

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حصلت قناة "الجديد" على فيديو يظهر مطاردة طليق ابنة النائب نواف الموسوي، لها ولشقيقتها على طريق بيروت - الجنوب في محلة الدامور، قبل أن يعترض طريقهما ويوقفهما بالقوة.

وتظهر في الفيديو ابنتا النائب الموسوي قبل أن يترجّل طليق احداهما من سيارته ويقترب منهما ليخرج طليقته من السيارة بالقوة.



الموسوي يشير لـ "الجديد" بأن طليق ابنته تهجّم عليها وبدأ بإهانتها، قبل أن تحضر دورية من مخفر الدامور وتصطحبهما الى المخفر، نافياً أن يكون أحد قد اعتدى على طليق ابنته بمفك أو أطلق عليه النار.



ولفت الى انه توجه الى مخفر الدامور لاحضار ابنته التي كانت تدلي بإفادتها، وقال "بنتي وبدي احميها، عندي ياها بالدني ما رح يحل عنّا، عم نصبر عليه"، مشيراً الى ان طليق ابنته من كان يتصرف بقوة داخل المخفر.