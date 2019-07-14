عناوين الصحف ليوم الأحد 14 تموز 2019

A + A -



الديار: الازمة تراوح مكانها ولا أي فريق يتراجع ولا تسليم للمطلوبين

الرئيس عون لاحتواء الازمة وبري خفّت همّته والحريري لن يدعو الحكومة

رفض تسليم المطلوبين من الاشتراكي والديموقراطي ولا افق لمجلس عدلي



النهار: الحزب يقرر المعالجة "على اللبناني" ولقاء الحريري جنبلاط "ممتاز"

الحياة: "ليس جميلا أن تنتهي كل المطالعة الكبيرة أمس بفتوش"

جنبلاط يلتقي الحريري ويرد على نصرالله: أخاصم رجالا وأصادق رجالا

الشرق الأوسط: الحريري يدعم تحرك إبراهيم لإحياء جلسات مجلس الوزراء

أرسلان لم يُبدِ مرونة حيال أفكار للخروج من التأزم السياسي



الأنباء: بري: لا إرجاء للجلسات المقررة لإقرار مشروع الموازنة

الحريري: جلسات الحكومة مؤجلة «مؤقتاً» وليست معطلة



الوطن السورية: نصر اللـه يكشف عن تنسيق إيراني روسي كبير في الميدان والسياسة … موسكو تكرس نفسها لاعباً أساسياً في المنطقة و«إس400» تصل إلى أنقرة