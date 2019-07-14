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بروفة إيجابية

14
JULY
2019
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ذكرت مصادر معنية باجتماع الحريري وجنبلاط ان البحث تطرق إلى اجتماع مجلس الوزراء المقبل، مشيرة إلى ان "الاتجاه العام هو لانتظار مرور الموازنة في المجلس النيابي الذي سيعقد اجتماعات على مدى ثلاثة أيام، ليجري بعدها البحث بعودة مجلس الوزراء للإلتآم، على ان تعتبر الجلسات النيابية بروفة للتهدئة التي يصر عليها الحريري قبل دعوة الحكومة للاجتماع". ورأت هذه المصادر أن "اجتماعي اللجنة الوزارية التي انعقدت برئاسة الحريري في الأيام الماضية والتي تضم كل الفرقاء الممثلين في الحكومة، بمن فيهم رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل، ووزير الصناعة ممثل الاشتراكي في اللجنة كان أيضا بروفة إيجابية، باعتبار انه لم يحصل أي صدام بينهما، وتركز النقاش على الموازنة".

 

وقالت مصادر "الحزب التقدمي الاشتراكي" لـ "ألحياة": "إن اللقاء مع الحريري كان إيجابيا وان العلاقة بين الحزب وجنبلاط من جهة ورئيس الحكومة ممتازة".

 

واوضحت المصادر ردا على سؤال عن موقف الحريري من إحالة حادثة قبرشمون على المجلس العدلي أن "البحث لم يتطرق إلى هذا الموضوع، لأن المطلوب انتظار انتهاء التحقيقات في الحادثة ليبنى على الشيء مقتضاه ونحن منذ البداية نقول فليأخذ التحقيق مجراه. هكذا تقضي الأصول".

 

وأشارت المصادر إلى ان البحث "تطرق إلى موقف الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله اول من أمس. وقالت: "إن السيد نصرالله في مطالبته بالمجلس العدلي من دون الأخذ بالأصول التي تقول بانتظار التحقيق، يعني انه يتصرف على انه الآمر الناهي حتى على القضاء".

 

اضافت المصادر في "الاشتراكي" ان "السيد نصرالله كشف بموقفه هذا انه يقف وراء المطالبة بالمجلس العدلي من قبل البعض".

 

وكرر المصدر القول: "إننا ننتظر استكمال التحقيق وكي يحصل ذلك يجب ان تتسلم القوى الأمنية جميع المطلوبين. نحن سلمنا من هم مطلوبون وننتظر ان يسلم الآخرون، ولسنا مستعجلين".

الحياة
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