الجيش: 3 طائرات استطلاع معادية خرقت الأجواء الوطنية

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صدر عن قيادة الجيش– مديرية التوجيه البيان الآتي:

"خرقت طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي بتاريخ 12 /7 /2019 الساعة 20.45، الأجواء اللبنانية من فوق بلدة الناقورة، ونفّذت طيراناً دائريا فوق مناطق الشوف، بيروت وضواحيها، بعبدا وعاليه، ثم غادرت الأجواء بتاريخ 13 /7 /2019 الساعة 3.35 من فوق البحر غرب البلدة المذكورة.

وبتاريخ 13 /7 /2019 الساعة 2.45، خرقت طائرة عدوّة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة الناقورة، ونفّذت طيراناً دائرياً فوق مناطق الجنوب، ثم غادرت الأجواء عند الساعة 10.25 من فوق بلدة رميش.

وعند الساعة 13.45، خرقت طائرة عدوّة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة الناقورة، ونفّذت طيراناً دائرياً فوق مناطق الجنوب، ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 19.00 من فوق بلدة رميش"