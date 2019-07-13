مقدمة الOTV: التيار على موقفه من المشاركة في اي جلسة يدعو اليها الحريري منذ اليوم الاول

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اسبوع اخر يكاد يَمضي على حادثة قبرشمون، والسجال السياسي لا يزال يتأرجح بين احالة الملف الى المجلس العدلي من عدمه. وهنا برز ترْكُ الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله القرار بهذا الخصوص لحليفه النائب طلال ارسلان، واصفا مطالبةَ الاخير بتحويل أحداث الجبل الى المجلس العدلي بالمنصفة والمنطقية، على وقع استمرار المشاورات ليسلك الحلُ الممرحَل والمتكامل طريقَه، ما يمهد لانعقاد مجلس الوزراء.

وفيما تتواصل المشاورات في اكثر من اتجاه، وآخرُها لقاء هذا المساء بين رئيس الحكومة والنائب السابق ليد جنبلاط، أَمَلا في اتمام المصالحة المرجوة ما يفتح الباب من جديد امام انتظام عجلة المؤسسات، لم تخرج الى العلن اليوم ايُ معلومات تُذكر عن تطوّر بارز قد يحمل معه النقلة المنتظرة، فكلُ ما يُبنى من معطيات ايجابية يرتكز بشكل اساسي على ارتياحٍ ابداه اللواء عباس ابراهيم في اليومين الماضيين وايجابياتٍ عبر عنها رئيس الحكومة عقب لقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.

وفي الانتظار، ثابتة واحدة اكيدة... التيار الوطني الحر على موقفه من المشاركة في اي جلسة يدعو اليها الرئيس الحريري منذ اليوم الاول. لكن اذا كان التيار يحترم ويقدر موقفَ الحريري بالتريث في الدعوة في انتظار الحل، فهذا لا يعني ولا بأي شكل من الاشكال، السكوتْ عن اتهاماتِ بعض الافرقاء له بالتعطيل، وآخرُهم القوات اللبنانية.

وفي غضون ذلك، تترقب الاوساط مواقف الوزير جبران باسيل خلال جولته الجنوبية غدا، علما ان التحضيرات اكتملت على المستويات كافة لانجاحها، تماما كما نجحت قبلَها الجولات في كل الاقضية اللبنانية، ما يؤكد مرة جديدة ان التيار الوطني الحر عابر للمناطق والطوائف ويلاقي اللبنانيين اينما وجدوا.

وفي مقابل جمودْ السبت، لا يزالُ صدى كلام ْالامين العام لحزب الله في ذكرى عدوان تموز يتردد، في عناوينه المرتبطة بموقع المقاومة في لبنان، اضافة الى تطورات القضية الفلسطينية والوضع السوري، وصولا الى الشأن المحلي، حيث جدد وصفَ الرئيس عون بالجبل، وذكَر بقوله "يستطيع العالم ان يسحقَني ولن يأخذ توقيعي". كما وصف نصرالله العلاقة مع باسيل بالممتازة، مؤيدا حقَه بتنظيم الجولات على مختلف الاراضي اللبنانية.

وفي اول تعليقٍ على العقوبات الاميركية على حزب الله، رأى ان الادارة الاميركية لا تسأل عن الدولة اللبنانية ومؤسساتِها لان هناك نائبين في البرلمان تم وضعُهما على لائحة الارهاب، وسأل "كيف تَحترم اميركا لبنان وتفرض مثل هذه العقوبات التي تسيء للبنان ولمجلس النواب"؟ مؤكدا ان "العقوبات الاميركية هي وسامُ شرفٍ لنا، وعلى صدورنا".