living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مقدمة الOTV: التيار على موقفه من المشاركة في اي جلسة يدعو اليها الحريري منذ اليوم الاول

13
JULY
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

اسبوع اخر يكاد يَمضي على حادثة قبرشمون، والسجال السياسي لا يزال يتأرجح بين احالة الملف الى المجلس العدلي من عدمه. وهنا برز ترْكُ الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله القرار بهذا الخصوص لحليفه النائب طلال ارسلان، واصفا مطالبةَ الاخير بتحويل أحداث الجبل الى المجلس العدلي بالمنصفة والمنطقية، على وقع استمرار المشاورات ليسلك الحلُ الممرحَل والمتكامل طريقَه، ما يمهد لانعقاد مجلس الوزراء.

وفيما تتواصل المشاورات في اكثر من اتجاه، وآخرُها لقاء هذا المساء بين رئيس الحكومة والنائب السابق ليد جنبلاط، أَمَلا في اتمام المصالحة المرجوة ما يفتح الباب من جديد امام انتظام عجلة المؤسسات، لم تخرج الى العلن اليوم ايُ معلومات تُذكر عن تطوّر بارز قد يحمل معه النقلة المنتظرة، فكلُ ما يُبنى من معطيات ايجابية يرتكز بشكل اساسي على ارتياحٍ ابداه اللواء عباس ابراهيم في اليومين الماضيين وايجابياتٍ عبر عنها رئيس الحكومة عقب لقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.

وفي الانتظار، ثابتة واحدة اكيدة... التيار الوطني الحر على موقفه من المشاركة في اي جلسة يدعو اليها الرئيس الحريري منذ اليوم الاول. لكن اذا كان التيار يحترم ويقدر موقفَ الحريري بالتريث في الدعوة في انتظار الحل، فهذا لا يعني ولا بأي شكل من الاشكال، السكوتْ عن اتهاماتِ بعض الافرقاء له بالتعطيل، وآخرُهم القوات اللبنانية.

وفي غضون ذلك، تترقب الاوساط مواقف الوزير جبران باسيل خلال جولته الجنوبية غدا، علما ان التحضيرات اكتملت على المستويات كافة لانجاحها، تماما كما نجحت قبلَها الجولات في كل الاقضية اللبنانية، ما يؤكد مرة جديدة ان التيار الوطني الحر عابر للمناطق والطوائف ويلاقي اللبنانيين اينما وجدوا.

وفي مقابل جمودْ السبت، لا يزالُ صدى كلام ْالامين العام لحزب الله في ذكرى عدوان تموز يتردد، في عناوينه المرتبطة بموقع المقاومة في لبنان، اضافة الى تطورات القضية الفلسطينية والوضع السوري، وصولا الى الشأن المحلي، حيث جدد وصفَ الرئيس عون بالجبل، وذكَر بقوله "يستطيع العالم ان يسحقَني ولن يأخذ توقيعي". كما وصف نصرالله العلاقة مع باسيل بالممتازة، مؤيدا حقَه بتنظيم الجولات على مختلف الاراضي اللبنانية.

وفي اول تعليقٍ على العقوبات الاميركية على حزب الله، رأى ان الادارة الاميركية لا تسأل عن الدولة اللبنانية ومؤسساتِها لان هناك نائبين في البرلمان تم وضعُهما على لائحة الارهاب، وسأل "كيف تَحترم اميركا لبنان وتفرض مثل هذه العقوبات التي تسيء للبنان ولمجلس النواب"؟ مؤكدا ان "العقوبات الاميركية هي وسامُ شرفٍ لنا، وعلى صدورنا".

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout