ورشة تدريبية لمسؤولي اعلام المناطق والقطاعات‎ في التيار

اطلقت اللجنة المركزية للاعلام في التيار الوطني الحر، بالتعاون مع اكاديمية التيار، ورشة تدريبية لإعلام المناطق واللجان المركزية تمتد على ثلاثة ايام.

اليوم الاول تضمن جلستين، اولى مع الإعلامية الين فرح التي تطرقت الى كيفية صياغة الخبر وكتابته، وثانية مع الكاتب والباحث السياسي ميشال ابو نجم تحدث فيها عن "تاريخ التيار الوطني الحر".

وتستمر الورشة حتى السابعة والعشرين من شهر تموز الحالي ويتخللها مواضيع عدة حول التصوير وفن الخطابة وكيفية تفعيل وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من المواد التي تساعد في تفعيل اعلام التيار.