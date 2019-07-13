رسالة كانت وراء خطاب سيد المقاومة المفاجئ!

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نشرت وكالة سبوتنيك أن الأمين العام للمقاومة الإسلامية "حركة النجباء"، الشيخ أكرم الكعبي، تحدث عن رسالة قائد الثورة الإسلامية الإيرانية، آية الله السيد خامنئي، إلى الأمين العام لـ"حزب الله"، السيد حسن نصر الله، في حرب يوليو/ تموز 2006.

وأفادت وكالة "تسنيم" الدولية للأنباء أن الكعبي شرح في تصريح لم ينشر من قبل، بمناسبة الذكرى الـ13 لحرب يوليو/ تموز 2006، التي شنتها إسرائيل على لبنان، أوضح من خلاله ما دار في لقائه مع السيد نصر الله في تلك الفترة.

وأكد الشيخ أكرم الكعبي على عدم وجود توازن في ميزان القوى خلال الحرب، موضحا أن مقاتلي "حزب الله" كانوا يحاربون في حالة من الضيق والشدة، لأن أغلب الدول كانت تدعم إسرائيل.

وأوضح القائد البارز في الحشد الشعبي أنه في تلك الفترة، خرج نصر الله فجأة على الإعلام، وبشر بالنصر الحتمي وفاجأ الجميع، وكانت تلك التصريحات تنشأ من اطمئنان يفوق الحسابات العادية.

وأكد الكعبي أن السيد نصر الله تسلم رسالة من السيد خامنئي، وجاء فيها "أنني أوصي جميع المجاهدين بقراءة دعاء [الجوشن الصغير]"، وبشرنا بالنصر الحتمي، وأن العزة والكرامة ستكون من نصيب المقاومة.