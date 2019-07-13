كيف سيكون طقس ال "ويك اند" ؟

A + A -

توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا الاحد غائما جزئيا، مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة، دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، كما يتشكل الضباب على المرتفعات. وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: طقس صيفي معتاد، يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة.

- الطقس المتوقع في لبنان: السبت: غائم جزئيا، مع رياح ناشطة، وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة، وانخفاض محدود بدرجات الحرارة في الداخل وعلى الجبال، كما يتشكل الضباب على المرتفعات.

الأحد: غائم جزئيا، مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة، دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، كما يتشكل الضباب على المرتفعات.

الإثنين: غائم جزئيا، دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، وضباب على المرتفعات.

- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 25 الى 32 درجة. فوق الجبال من 17 الى 28 درجة. في الارز من 12 الى 23 درجة. في الداخل من 19 الى 34 درجة.

- الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة، سرعتها بين 15 و45 كم/س.

- الانقشاع: متوسط، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و80 %.

- حال البحر: مائج. حرارة سطح الماء: 28°م.

- الضغط الجوي: 1009 HPA أي ما يعادل: 757 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 05,37 ساعة غروب الشمس: 19,50.