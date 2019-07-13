بالصور: كريستين ووالدها ضحايا حادث سير مروع!

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وقع حادث سير مروع مساء أمس الجمعة على أوتوستراد دير الزهراني --النبطية خطف أب وابنته.

فقد نعت بلدة كفروة الجنوبية السيد نديم نهرا ( 73 عاماً) وابنته كريستين ( 29 عاماً) اللذان قضيا في الحادث المروع.

وفي تفاصيل الحادث ان سيارة bmw x5 تحمل اللوحة 195619/ص ويقودها المدعو ا .ح.طفيلي من بلدة دير الزهراني اصطدمت عند مفرق كفروة -دير الزهراني بسيارة مرسيدس في داخلها المواطن نديم نهرا ومعه ابنته كريستين مما ادى الى مقتلهما وجرح طفيلي.

وعملت سيارات اسعاف تابعة للهيئة الصحية الاسلامية وكشافة الرسالة الاسلامية والصليب الاحمر وإسعاف النبطية والكيان على نقل الجثتين والجريح الى مستشفيات النبطية.