living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بعد دعوى حبيش بحقها.. هكذا علقت مراسلة المستقبل

13
JULY
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

بعدما تقدم المحامي وسام رفيق عيد بوكالته عن المحامي زياد حبيش وعائلته بدعوى امام محكمة المطبوعات في بيروت ضد تلفزيون قناة المستقبل وموقع المستقبل ويب والمراسلة ناهد يوسف، "بموضوع اختلاق جرائم وقدح وذم وتشهير وتلفيق اخبار كاذبة"، علقت يوسف على الدعوى في تغريدتين عبر صفحتها على تويتر.


حيث كتبت: "تبلغت اليوم دعوى بحقي قدمها المدعو زياد حبيش زوج سوزان الحاج، وذلك على خلفية التقارير التي اعددتها لتلفزيون المستقبل حول الحملة الممنهجة التي شنت على القاضيين هاني الحجار وآلاء الخطيب.. وللسبب نفسه، تقدم حبيش بدعوى على تلفزيون المستقبل، ودعوى ثانية على موقع مستقبل ويب".

مضيفة: "اما التهمة المرفقة بالدعوى من قبل حبيش: فهي: اختلاق الجرائم وتلفيق أخبار كاذبة والقدم والذم والتشهير. (مع العلم انه ليس من اختصاصي فبركة ملفات مثل البعض)".

وكان وكيل حبيش قد أشار في بيان بأن خلفية الدعوى هي نشر المدعى عليهم تقارير أحدها بعنوان حملة ممنهجة لاستهداف القاضيين حجار وخطيب، جاء فيه، ان احد اسباب الحملة على القاضي حجار هو ادعاؤه على المقدم سوزان الحاج في ملف زياد عيتاني".
لافتاً الى ان المحكمة العسكرية ابطلت التعقبات في حق المقدم سوزان الحاج في موضوع زياد عيتاني وغيرت الوصف الجرمي بعدما ثبت عدم صحة الادعاء المقام من القاضي المذكور، وتغاضيه عن اثباتات دامغة في الملف."

واشار البيان الى انه "لا يحق لأي وسيلة اعلامية مهما علا شأنها، ومهما عرضت من تقارير، ان تّنصّب نفسها مكان القضاء الذي قال كلمته باسم الشعب اللبناني في هذه القضية."

وقد عين القاضي رفول بستاني تاريخ 17/10/2019 موعدا للبدء بالمحاكمة.

اللواء
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout